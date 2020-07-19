Казань примет матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу

Стали известны города, где пройдут матчи предварительного этапа Кубка России-2020 памяти Константина Ревы.

Встречи в зоне «Поволжье» состоятся в Казани. Сроки проведения намечены с 15 по 20 сентября. Ожидается, что кроме казанского «Зенита» в столицу Татарстана также приедут уфимский «Урал», оренбургский «Нефтяник» и нижегородский «АСК». При этом игры первого круга зоны пройдут в Уфе.

В нынешнем году из-за коронавируса в Кубке России сыграют только 14 команд Суперлиги. В полуфинальную стадию выйдут 12 клубов из трех зон. После определения окончательного состава участников, федерация назовет город, в котором пройдет «Финал четырех».

Напомним, «Зенит-Казань» является действующим обладателем Кубка России непрерывно с 2014 года. В последний раз казанцы завоевали заветный трофей в конце прошлого декабря.