В Челнах произошел пожар в Новом городе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Набережных Челнах произошел пожар в Новом городе в квартире дома 1/15. Тушение продлилось 15 минут, пожарным пришлось спасать жильцов соседних квартир.

Сообщение о возгорании поступило в 14.29, сообщает пресс-служба главка МЧС по РТ. Наряд прибыл через 5 минут.

«Пожарные подразделения встретили жильцы подъезда №2 и хозяйка горящей квартиры, которые пояснили, что в подъезде на лестничной площадке четвертого этажа сильное задымление, входная металлическая створка двери в квартиру открыта, из подъезда самостоятельно эвакуировались 50 человек, среди них детей нет, в квартирах, расположенных на четвертом этаже, люди отсутствуют, помощь медиков не требуется», — говорится в сообщении.

Однако выяснилось, что в двух квартирах рядом с горящей оставались жильцы, и их потребовалось эвакуировать. В итоге спасены женщина 1967 года рождения и девушка 2001 года рождения.

Пожар был локализован в 14.45 и через минуту потушен. Его площадь составила 17 кв. метров.

Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного курения.