Девочка из Альметьевска спросила Гошу Куценко о самом большом гонораре

На онлайн-версии красной дорожки кинофестиваля «В кругу семьи» девочка из Татарстана задала актеру и продюсеру Гоше Куценко вопрос о самом высоком гонораре за роль в кино. Тот ответил, что радость приносят не деньги, а их отсутствие.

Куценко объяснил, что дороже всего для себя считает фильм «Балканский рубеж», на съемки которого он потратил 6 лет.

«И вот это мой самый большой гонорар — шесть лет моей жизни. Ведь самое дорогое, что у нас есть, — это время», — приводит слова актера «Российская газета».

Он добавил, что не помнит своих гонораров. Куценко подчеркнул, что радость человеку приносят не деньги, а тот момент, когда с ними расстаешься. Более знаковым для себя артист считает момент траты первых денег.

«Я купил билет в кино и пошел на картину «Миллион лет до нашей эры», — сказал Гоша Куценко.