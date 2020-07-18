В Хабаровске люди второй раз за день вышли на митинг в поддержку Фургала

На центральной площади перед зданием правительства Хабаровского края вновь собрались люди в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения региона Александр Витько вышел к протестующим и попытался убедить их разойтись.

«Подумайте о своих пожилых родителях», — призвал он находящихся на площади активистов.

Сегодняшняя дневная акция, по оценкам корреспондента «Ведомостей», собрала от 50 000 до 80 000 человек. Протестующие провели митинги у здания правительства и у мэрии Хабаровска. Собравшиеся, в частности, требовали встречи с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком.

Губернатор региона Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае вторую неделю проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.