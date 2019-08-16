У берегов Камеруна пираты захватили троих россиян
На грузовое судно у берегов Камеруна 15 августа напали пираты. В итоге были захвачены восемь человек, в том числе трое российских граждан.
Инцидент произошел в районе порта Дуала. Там неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании грузовое судно Marmalaita, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, сообщает Министерство иностранных дел.
На данный момент камерунские власти выясняют обстоятельства произошедшего, а дипломаты из России предпринимают меры для содействия освобождению россиян.
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