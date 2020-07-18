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Роспотребнадзор нашел нарушения в 16 детских лагерях Татарстана

11:14, 18.07.2020
Роспотребнадзор нашел нарушения в 16 детских лагерях Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор провел проверку в детских лагерях Татарстана. Нарушения выявлены в 16 из 87 учреждений.

В основном в лагерях не соблюдают утренний фильтр, правила дистанцирования и дезинфекционный режим, рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на брифинге в субботу.

Напомним, проверка отелей и хостелов показала, что нарушают санитарно-эпидемиологические правила девять объектов.

Общество Татарстан
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