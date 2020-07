Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов страны

На западе Франции в городе Нант произошел пожар. Огонь разгорелся в кафедральном соборе святых Петра и Павла.

Собор считается одним из крупнейших в стране сооружений, построенных в готическом стиле.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4