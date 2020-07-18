Новости происшествий

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов страны

10:53, 18.07.2020
Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов страны
Фото: скриншот видео

На западе Франции в городе Нант произошел пожар. Огонь разгорелся в кафедральном соборе святых Петра и Павла.

Собор считается одним из крупнейших в стране сооружений, построенных в готическом стиле.

На месте происшествия работают 70 пожарных. Распространение огня пока не удалось взять под контроль.

Напомним, в апреле 2019 года в Париже загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Собор Парижской Богоматери потерял все деревянные элементы. На восстановление памятника требуются миллионы долларов.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем