Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов страны

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На западе Франции в городе Нант произошел пожар. Огонь разгорелся в кафедральном соборе святых Петра и Павла.

Собор считается одним из крупнейших в стране сооружений, построенных в готическом стиле.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020

На месте происшествия работают 70 пожарных. Распространение огня пока не удалось взять под контроль.

Напомним, в апреле 2019 года в Париже загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Собор Парижской Богоматери потерял все деревянные элементы. На восстановление памятника требуются миллионы долларов.