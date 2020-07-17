В Казани столкнулись «Газель» и иномарка: одним потребовалась помощь, вторые сцепились в драке
В соцсетях сообщили о крупной аварии на улице Краснококшайской в Казани. Очевидцы сообщают, что на месте также развернулась драка.
Сообщается, что «Газель» столкнулась с легковушкой Volkswagen Polo. На место прибыла скорая, сотрудники МЧС и ГИБДД.
По предварительным данным, на месте есть пострадавшие. Информация уточняется.
Ранее под Казанью произошла страшная авария с участием четырех автомобилей. С серьезными травмами доставлен в больницу водитель «Газели».
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