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В Татарстане сохраняется сложная криминогенная обстановка — прокуратура РТ

20:44, 17.07.2020
В Татарстане сохраняется сложная криминогенная обстановка — прокуратура РТ
Фото: pxhere.com

В Татарстане по итогам первого полугодия 2020 года сохраняется сложной криминогенная обстановка. Об этом сегодня говорили на заседании коллегии прокуратуры Татарстана.

Согласно отчету коллегии, во всех крупных муниципальных образованиях республики наблюдается рост преступности. По данным ведомства, преступность выросла на 10%, то есть до 27 138 случаев.

При этом несколько стабилизировалась ситуация с преступностью несовершеннолетних. За первое полугодие ими совершено 471 преступление (472, -0,2%). Сообщается, что снизился удельный вес преступлений несовершеннолетними с с 4,1 до 3,6%

Ранее Уфа и Набережные Челны стали лидерами рейтинга криминально опасных городов для ресторанов и магазинов. Также Татарстан резко ухудшил свои позиции в «Рейтинге криминогенности регионов».

Общество Татарстан
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