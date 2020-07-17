«Китайский Uber» планирует запуск в Казани

Китайская транспортная компания Didi Chuxing, владеющая агрегатором такси DiDi, ищет водителей в Казани. Сервис планирует запуститься в столице Татарстана в августе.



По данным РБК, водителям такси начали приходить уведомления. Также поиск водителей в Казани ведется через сервис «Авито». Согласно информации в объявлении, набирает работников ООО «Юником». Компания предлагает доход соискателям до 90 тысяч рублей.

В Казани DiDi начнет работать уже в ближайшие недели. Также в сентябре-декабре планируется запуск в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал о разработке законопроекта по созданию государственного органа по контролю за работой такси.

