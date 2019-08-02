В России могут начать выдавать нуждающимся семьям детские автокресла

Депутат Госдумы Ольга Алимова предложила премьер-министру Дмитрию Медведеву бесплатно выдавать детские автокресла многодетным и малоимущим, имеющим доход на каждого человека до двух прожиточных минимумов и иных «наименее социально защищенных категорий семей с детьми».

По мнению Алимовой, родители часто вынуждены покупать несколько автокресел, поскольку они должны строго соответствовать росту и весу ребенка. Им приходится тратить крупную сумму или же выбирать универсальные детские автокресла, которые не всегда соответствуют требованиям безопасности. Поэтому депутат предлагает бесплатно выдавать эти кресла, пишет RT.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.