В Челнах женщина перевела более $100 тыс. мошенникам за электромобиль

В полицию Набережных Челнов обратилась 34-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников при покупке электромобиля.

Так, в феврале этого года она нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже электромобиля с доставкой из Нью-Йорка.

Женщина связалась с продавцом и перевела ему на счет более $100 тысяч (около 7,1 млн рублей). Спустя три недели ей сообщили, что машину загрузили на паром и через месяц она сможет ее получить. После этого связь с продавцом оборвалась. Женщина обратилась к представителю компании перевозчика, который сообщил ей, что электромобиль не принимали на паром и не привозили.

Отдел по расследованию преступлений на территории ОП «Электротехнический» следственного управления УМВД России возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

Позже оперативники установили личность подозреваемого и задержали его в Московской области. Им оказался 34-летний москвич, передает пресс-служба МВД по РТ.