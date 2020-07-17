Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смертность в Москве от коронавируса в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.

По его словам, это связано с тем, что в российской столице раньше ввели карантинные меры и лучше подготовили здравоохранение. В связи в этим в Москве смертность от COVID-19 ниже, чем в Нью-Йорке, притом что в первом городе живет на 3 млн жителей больше, передает «РИА Новости».

Градоначальник также рассказал, что у более 60% жителей Москвы появился коллективный иммунитет к коронавирусу.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. Согласно последним данным, в городе скончались от новой коронавирусной инфекции 18 754 человека за весь период. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID-19 умер 4 271 человек.

За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса, число зараженных за весь период достигло 759 203. Всего от коронавируса умерли 12 123 человека.

