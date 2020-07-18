Не разбежишься: самые короткие метрополитены мира

Фото: «Реальное время»

Для жителей российских «миллионников» метро — не только вид транспорта, но и индикатор развития и признания города. Метро в городе вроде бы должно придавать статус «столичности» и «серьезности». Вместе с тем построенное метро зачастую развивается не так быстро, как хотелось бы, а потому становится предметом шуток и снисходительного отношения. Во многих российских городах «родное» метро считают чуть ли не самым коротким в мире. «Реальное время» решило разобраться и выяснить — а где же находятся действительно самые короткие метрополитены.

Для начала разберемся с терминологией. Под метро обычно принято подразумевать полностью отделенную от автомобильного и пешеходного движения транспортную систему. Она обязательно должна быть с железнодорожными путями, но необязательно проходить под землей: часто метро проходит по эстакадам, а иногда некоторые участки проходят и по земле, но по-прежнему без пересечений с другими дорогами. Именно такие системы мы и будем рассматривать, при этом не включим в список города, где есть линии, вписывающиеся в критерии метро, но существующие параллельно с более значимыми железнодорожными системами (пример — многие японские города, где линии метро интегрированы в междугороднюю железнодорожную систему). Градировать их мы будем по длине системы, а не по количеству станций или веток, и не по пассажиропотоку (хотя упомянем и их).

Россия: короче всех — Самарское, а Нижегородское — большое, но непопулярное

Начнем с России. Всего в России семь систем метро, и ни одна из них не входит даже в десятку самых коротких систем в мире. Самое короткое метро в России — Самарское, открытое в 1987 году. Его длина составляет 12,6 километра, в нем одна ветка и 10 станций, а пассажиропоток на 2018 год составляет всего 13,8 млн человек.

Лишь на 100 метров длиннее Екатеринбургское метро, последнее открытое в СССР — в апреле 1991 года. При этом система даже уступает Самарскому метро по числу станций, зато опережает его в 3,5 раза по пассажиропотоку — ежегодно метро обслуживает 48,3 млн человек.

Третье место по длине занимает открытое в 1986 году Новосибирское метро — 15,9 километра. При этом тут 13 станций, расположенных на двух ветках. Пассажиропоток гораздо больше, даже чем в Екатеринбурге, — 83,1 млн человек.

Четвертое место — у самого молодого в России и единственного открытого на территории страны после распада СССР метро — Казанского. Открытие его состоялось в 2005 году, сейчас длина единственной линии составляет 16,8 километра, а число станций — 11. При этом пассажиропоток — гораздо меньше, чем в Екатеринбурге и Новосибирске, — всего 29 млн человек в год (что все равно в два раза больше, чем в Самаре).

Наконец, пятое место занимает Нижегородский метрополитен, хронологически — третий на территории России, открытый в 1985 году. Длина системы составляет 21,8 километра, на двух линиях расположены 15 станций — это третья по размерам система страны после Москвы и Санкт-Петербурга. А вот пассажиропоток, несмотря на большие для метро «миллионника» размеры, весьма скромный — около 30 млн человек в год.

Маракайбо и Валенсия: венесуэльская скромность

Если считать именно обособленные линии метро, то самыми короткими системами в мире сейчас являются метрополитены в двух венесуэльских городах — Маракайбо (с населением в 2,7 млн человек) и Валенсии (1,5 миллиона человек). Интересно, что оба метрополитена были открыты в 2006 году. Маракайбское состояло всего из двух станций, затем каждый год (до 2009-го) строилось еще по одной станции. Сейчас в метро 6 станций, общая длина системы — 6,5 километра.

Система метро в Валенсии (не следует путать с испанской Валенсией, где в метро 138 станций) изначально была больше, чем в Маракайбо, — 7 станций и 6,2 километра. Только вот тут линия с момента открытия ни разу не продлевалась, так что сейчас именно эта система метро — самая короткая в мире.

Интересно, что в Маракайбо система нигде не уходит под землю — часть проходит по поверхности, часть — по эстакадам. А вот в Валенсии метро полностью подземное. Пассажиропоток в Маракайбо при этом равен примерно 15 млн человек в год — чуть больше, чем в Самарском метро, которое длиннее Маракайбского в два раза.

Ахмадабад: пока короткое, но с большими перспективами

На третьем месте находится Гуджаратский метрополитен — он расположен в крупнейшем городе индийского штата Гуджарат — Ахмадабаде (в перспективе — метро дойдет и до находящейся в 20 километрах столицы штата — Гандинагара). По длине, числу станций и веток метро практически идентично Маракайбскому — все те же 6,5 километра с 6 станциями. Вот только построено оно значительно позже — в 2019 году. Из-за этого пока не удалось найти данных о пассажиропотоке. Вероятнее всего, скоро метро выйдет из списка самых коротких — к 2023 году должен быть открыт второй участок, тогда появится вторая линия, число станций вырастет до 32, а общая длина — до 40 километров — такое быстрое развитие вряд ли грозит метрополитенам Венесуэлы, да и метрополитенам российских «миллионников». В то же время численность населения Ахмадабада — около 5,6 миллиона человек, что несравнимо с размерами «миллионников» в России.

Италия: метро даже небольшим городам

Четвертое место наконец переносит нас на европейский континент. За это спасибо итальянской Генуе, в которой к чемпионату мира по футболу 1990 года открыли метро. Изначально оно состояло вообще лишь из двух станций, спустя два года открыли еще одну, с 2003 по 2006 год — еще четыре, и в 2012 году — еще одну. Сейчас в Генуэзском метро восемь станций и длина в 7,1 километра (для сравнения — первый пусковой участок Казанского метро в 2005 году состоял из пяти станций и был длиной в 6,8 километра). Пассажиропоток метро Генуи составляет 11 миллионов человек в год.

Однако не стоит недооценивать такие размеры метрополитена — население города составляет всего 580 тысяч человек. При этом в Италии метро есть и в городах меньших — например, в сицилийской Катании населением в 315 тысяч человек (метро, открытое тут в 1999 году, состоит из 11 станций, его длина — 8,8 километра, годовой пассажиропоток — около 5,7 миллиона человек), а также в ломбардийской Брешии населением в 198 тысяч человек (тут метро, кстати, работающее без машинистов, открыли в 2013 году, длина единственной ветки с 17 станциями составляет 13,7 километра, годовой пассажиропоток — целых 18,7 миллиона человек).

Днепр: первое метро после распада СССР

Пятая по «краткости длины» система метро в мире находится в украинском Днепре. Это единственная система метрополитена на территории Украины, открытая после распада СССР, при этом вообще первая, открытая на территории бывшего СССР после его распада. Открытие изначально планировалось на 1991 год, оно состоялось только в 1995 году. Тогда открылось шесть станций, общая длина системы составила 7,8 километра. С тех пор ни одной новой станции открыто не было, но сейчас ведется строительство еще трех станций. Пассажиропоток метро составляет около 7,5 миллиона человек в год, при этом население Днепра составляет 992 тысячи человек.

Максим Матвеев