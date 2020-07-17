В Иркутской области произошла утечка топлива в Байкал

В поселке Хужир в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов с частного катера в озеро Байкал.



По данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, из-за чего топливо утекло в воду.

Старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова рассказала, что сейчас объем разлившихся нефтепродуктов устанавливается. По словам владельца судна, это не более 100 литров. Однако прокуратура, исходя из размера пятна, полагает, что в озеро утекло гораздо больше. Утечка произошла вчера, сообщает надзорное ведомство.

Сейчас идет сбор топлива, взяты пробы воды и устанавливается ущерб. Сегодня катер отбуксируют с места разлива, пишет ТАСС.



В воскресенье возле поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз».

