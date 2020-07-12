На Таймыре утекло почти 45 тонн авиакеросина из лопнувшей трубы
Возле поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз» (входит в ГМК «Норникель»).
Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту инцидента.
По данным пресс-службы «Норникеля», разгерметизация продолжалась около 15 минут.
Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, работы по перекачке топлива приостановлены, принимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива, передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы «Норильсктрансгаза».
В конце мая в Норильске произошел разлив 20 тыс. тонн топлива. Из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Авария произошла на ТЭЦ, собственником которой является «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в «Норникель».
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