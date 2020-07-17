«Авангард» объявил о переходе Секача

Нападающий Иржи Секач стал игроком «Авангарда», сообщается на официальном сайте омского клуба.

Чешский хоккеист подписал однолетнее соглашение с «Авангардом».

28-летний Секач в прошедшем сезоне сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата за ЦСКА, где набрал 25 (12+13) очков. Недавно он расторг контракт с армейским клубом.

Напомним, Секач три сезона выступал за «Ак Барс». В составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. Всего за «Ак Барс» Секач сыграл 191 матч, в которых набрал 140 (63+77) очков.

Летом 2019 года он был обменен в ЦСКА на защитника Игоря Ожиганова.