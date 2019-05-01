"Ак Барс" обменял Секача в ЦСКА. В ответ получит права на Ожиганова

Казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА произвели обмен, в результате которого права на чешского форварда казанцев Иржи Секача перешли к "армейцам". "Ак Барс" же получил права на защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Игоря Ожиганова, — говорится на сайте казанской команды.

Ожиганов в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не получал постоянного места в основном составе «Торонто», и сыграл в 53 матчах. Игорь набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. В среднем Ожиганов проводил на площадке около 14 минут за матч. В плей-офф защитник участия не принимал.

У Иржи Секача 47 (23+24) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при полезности «+14». В плей-офф он забил 1 гол в 4 играх.