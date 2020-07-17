В Пестрецах появился гемпинг «Дикая дача»

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов посетил проект «Дикая дача». Там он встретился с учредителем гэмпинга Гомером Давлятшиным, сообщает пресс-служба района.

«Спрос на такой отдых очень высокий. Приходится иногда отказывать людям, так как места не хватает», — рассказал Давлятшин главе Пестречинского района.

Стороны обсудили возможность расширения дачи.

Палаточный лагерь вблизи Старого Шигалеево стал одним из первых подобных проектов в Татарстане.

Ранее в Татарстане появилась роботизированная семейная ферма.

