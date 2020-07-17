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В Пестрецах появился гемпинг «Дикая дача»

08:58, 17.07.2020
В Пестрецах появился гемпинг «Дикая дача»
Фото: vk.com/pestreci_official

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов посетил проект «Дикая дача». Там он встретился с учредителем гэмпинга Гомером Давлятшиным, сообщает пресс-служба района.

«Спрос на такой отдых очень высокий. Приходится иногда отказывать людям, так как места не хватает», — рассказал Давлятшин главе Пестречинского района.

Стороны обсудили возможность расширения дачи.

Палаточный лагерь вблизи Старого Шигалеево стал одним из первых подобных проектов в Татарстане.

Ранее в Татарстане появилась роботизированная семейная ферма.

Общество Татарстан
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