В Татарстане появилась роботизированная семейная ферма

В Высокогорском районе открылась роботизированная семейная ферма при поддержке Минсельхозпрода РТ.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Ленар Латыпов сообщил, что по грантовой программе Минсельхозпрода была построена семейная животноводческая ферма на 130 голов. Также фермеры приобрели роботизированное оборудование для доения Lely.

Хозяйство отвечает всем современным требованиям, а в жаркую погоду в коровниках работает система вентиляции. В настоящее время в хозяйстве содержатся 200 коров черно-пестрой породы.



По словам Латыпова, роботизированная ферма позволяет получать молоко более высокого качества, а надои с первотелок, к примеру, составляют по 37 литров.



Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отметил, что «инновационные технологии и цифровизация технологических процессов в сельхозпроизводстве — важный этап современного развития», передает пресс-служба ведомства.

В июне в Татарстане начали чипировать животных.