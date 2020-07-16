В Татарстане обвиняемого в организации нарколаборатории осудили на 13 лет
УФСБ по РТ накрыло подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Обвиняемому дали 13 лет колонии строгого режима.
Как считает следствие, 31-летний житель республики М.Д Кузьмин открыл нарколабораторию по производству синтетического наркотического вещества N метилэфедрона в арендованном гараже. Он установил там специальное оборудование, средства защиты и все, что нужно для производства. Ингредиенты закупались мелкооптовыми партиями у неустановленного лица.
Кузьмин был задержан 20 сентября. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято оборудование и большое количество компонентов и прекурсоров наркотического средства N-метилэфедрона массой более 600 граммов.
В июле 2020 года Верховным судом РТ Кузьмин был признан виновным в организации нарколаборатории. С учетом признания вины и сотрудничества со следствием, ему дали 13 лет лишения свободы.
Ранее полицейские Татарстана отчитались, что с начала года перекрыли 34 канала поставки наркотиков.
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