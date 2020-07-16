В Татарстане обвиняемого в организации нарколаборатории осудили на 13 лет

Фото: МВД по РТ (архив)

УФСБ по РТ накрыло подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Обвиняемому дали 13 лет колонии строгого режима.

Как считает следствие, 31-летний житель республики М.Д Кузьмин открыл нарколабораторию по производству синтетического наркотического вещества N метилэфедрона в арендованном гараже. Он установил там специальное оборудование, средства защиты и все, что нужно для производства. Ингредиенты закупались мелкооптовыми партиями у неустановленного лица.

Кузьмин был задержан 20 сентября. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято оборудование и большое количество компонентов и прекурсоров наркотического средства N-метилэфедрона массой более 600 граммов.

В июле 2020 года Верховным судом РТ Кузьмин был признан виновным в организации нарколаборатории. С учетом признания вины и сотрудничества со следствием, ему дали 13 лет лишения свободы.



Ранее полицейские Татарстана отчитались, что с начала года перекрыли 34 канала поставки наркотиков.



