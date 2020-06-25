За полгода полиция Татарстана перекрыла 34 канала поставки наркотиков

Фото: МВД по РТ

Полицейские Татарстана перекрыли 34 канала поставки наркотиков с начала года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов.

Всего с января 2020 года из оборота изъяли 119 килограммов наркотиков. Большинство запрещенных веществ синтетические, их доля составляет более 70%.

Кроме этого, сотрудники МВД прикрыли работу четырех нарколабораторий.

Ранее «Реальное время» публиковало оперативное видео обнаружения нарколаборатории в подмосковной деревне Талицы. Незаконное производство организовали двое казанцев.

