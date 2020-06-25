За полгода полиция Татарстана перекрыла 34 канала поставки наркотиков
Полицейские Татарстана перекрыли 34 канала поставки наркотиков с начала года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов.
Всего с января 2020 года из оборота изъяли 119 килограммов наркотиков. Большинство запрещенных веществ синтетические, их доля составляет более 70%.
Кроме этого, сотрудники МВД прикрыли работу четырех нарколабораторий.
Ранее «Реальное время» публиковало оперативное видео обнаружения нарколаборатории в подмосковной деревне Талицы. Незаконное производство организовали двое казанцев.
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