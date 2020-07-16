Стали известны условия содержания арестованных Сергея Фургала и Ивана Сафронова

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Общественная наблюдательная комиссия проверила условия содержания в СИЗО «Лефортово» арестованных советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, Сафронов бросил курить и читает по 700 страниц в день. Он попросил родственников выписать ему в СИЗО ежедневные газеты. Также из медсанчасти ему приносят капли от хронического насморка.

Тем временем, Фургал получил первую передачу. Правозащитники при проверке отметили, что в его камере до сих пор не работает телевизор, хотя Фургалу передавали антенну. Кроме этого он пожаловался на аллергические высыпания на руках, передает RT.

Напомним, что Ивана Сафронова обвиняют в госизмене, а Сергея Фургала — в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности.