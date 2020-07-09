Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

По словам официального представителя Следкома РФ Светланы Петренко, Фургала допросили в качестве обвиняемого.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в деле губернатора Хабаровского края как минимум два эпизода убийства и один — покушения на убийство. В пятницу Следком обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Фургала. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания.

По данным источника информагентства, вину губернатор не признает.

«Реальное время» опросило политологов и экспертов о том, что означает задержание Сергея Фургала сейчас и кто может стать главой региона после него. Подробности — в материале интернет-газеты.

