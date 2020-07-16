Студенты России мечтают работать в «Яндексе», Google, госкорпорациях и Chanel
Предпочтения студентов в выборе идеальных работодателей пандемия коронавируса не нарушила. Большинство опрошенных хотели бы устроиться в государственные корпорации или IT-компании.
В рейтинге «Самых привлекательных работодателей России — 2020» лидируют:
- Google, «Газпром», «Яндекс», «Газпром нефть» и Сбербанк — среди студентов со специализацией в сфере бизнеса и коммерции.
- Google, «Яндекс», Microsoft, Intel и Сбербанк — среди студентов IT-вузов.
- Минздрав, Клинический центр первого МГМУ им. И.М. Сеченова, зарубежные клиники, а также «кремлевская» ЦКБ — среди студентов-медиков.
- Google, «Яндекс», «Газпром», Microsoft и модный дом Chanel — среди будущих учителей.
- Coca-Cola, IKEA, BMW и Siemens — среди студентов со специализацией в области товаров повседневного спроса.
В опросе принимали участие 25 тысяч студентов российских вузов по всей стране.
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