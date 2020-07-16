Россия вошла в список стран, которые будут медленнее выходить из кризиса

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Аналитики предсказывают, что российская экономика полностью восстановится через четыре года. При этом мировая — на два года раньше.

Согласно данным Economist Intelligence Unit, Россия входит в список стран, которые будут медленнее выходить из кризиса. Эксперты считают, что Россия, Бразилия и ЮАР лишились десяти лет роста. Большая часть стран G7 восстановится уже через два года. Китай же и вовсе может избежать рецессии и уйти в рост 1%.

Ожидается, что по итогам третьего квартала рост российской экономики составит 11% к предыдущему периоду, передает «Коммерсант».

Ранее Банк России объявил, что во втором квартале 2020 года в России снизился объем ВВП на 9,5—10%.

