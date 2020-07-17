В Татарстане сегодня ожидаются дожди, грозы и до +29 градусов

В пятницу, 17 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных районах, возможен кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Также ожидаются гроза, локально град.

Ветер юго-западный, западный умеренный, вечером 16 июля, ночью и утром 17 июля местами шквалистые усиления до 19—24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +24°С до +29°С. В Казани возможно от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +25°С до +29°С.