Количество туроператоров в Татарстане не сократилось, но их загрузка снизилась

Председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов сказал, что количество туроператоров в Татарстане не сократилось. Но если в прошлом году было 3,5 млн туристов, то в этом году в среднем ожидается загрузка турнаправлений на 40%.

Для путешественников Татарстан предлагает льготные условия: третья ночь — бесплатно, проживание детей — бесплатно, 25% — скидка на питание в заведениях общепита.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что в регионе, как и в Татарстане, туризм не привязан к сезону. Гостям предлагают исторический, гастрономический и экологический туризм.

Последний особенно актуален в период пандемии, поэтому предусмотрены индивидуальные маршруты. Но программы регионов не пересекутся. Калининградскую область в прошлом году посетили более 1,7 млн туристов. В этом году ожидают примерно 900 тыс.

На сегодняшнем рейсе прилетели 180 человек из Казани. Расписание рассчитано для удобства туристов, чего раньше не было. Туристы приезжают в четверг и улетают в ночь с воскресенья на понедельник.