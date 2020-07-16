Фургал не одобрил акции в его поддержку, проходящие в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поблагодарил жителей за поддержку, но не одобрил проведения массовых несанкционированных акций.

Его адвокат Борис Кожемякин подчеркнул, что глава региона не имеет к ним отношения.

«Он заявил в суде, что, как губернатор, не одобряет массовых выступлений и хочет, чтобы они действовали в рамках действующего законодательства», — передает «РИА Новости» слова Кожемякина.

На минувших выходных в Хабаровске прошли самые многочисленные демонстрации в истории города. По разным подсчетам, на акции в поддержку господина Фургала вышли 10—32 тыс. человек.

Сегодня Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали 9 июля и обвинили в организации покушения на убийство и убийствах. Свою вину он не признает.

