Эксперт: «Динамо» будет фаворитом встречи с «Уфой». Это битва за шесть очков»

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий дал свой прогноз на матч 29-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Уфой». Фаворитом этой встречи он видит динамовцев.

«Состав «Уфы» не очень сильный, но боевой. Тем не менее думаю, что «Динамо» в Уфе не проиграет. Против «Крыльев Советов» динамовцы играли очень прилично — хоть и забили оба мяча с пенальти, но создавали много моментов. У меня большие сомнения, что «Уфа» может выиграть у нынешнего «Динамо». Матч важен для обеих команд, и можно сказать, что это битва за шестое место и возможное попадание в Лигу Европы», — считает Непомнящий.

Встреча между «Уфой» и «Динамо» состоится в четверг на уфимском стадионе «Нефтяник». Начало встречи в 18.00 по мск.

Напомним, ранее стало известно о заражении двух представителей уфимской команды коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, местный Роспотребнадзор дал клубу свое согласие на проведение матча 29-го тура РПЛ в столице Башкортостана.