Источник: зарплатный бюджет «Салавата» — 845 млн рублей. Зарплата Хартикайнена — 90 млн, Сошникова — 60

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По данным уфимского хоккейного журналиста Дениса Таипова, зарплатный бюджет уфимского «Салавата Юлаева» на предстоящий сезон должен составить 845 миллионов рублей. Таким образом, под потолком у уфимцев остаются еще 55 миллионов. Об этом инсайдер пишет в своем телеграм-канале Taipiv-Hockey.

Самую высокую зарплату, по данным источника в «Салавате», получит финский форвард Теему Хартикайнен — у него контракт на 90 миллионов рублей в год. На втором месте его соотечественник, первый вратарь команды Юха Метсола — 80 млн рублей. Столько же получит и защитник команды Филип Ларсен. Дмитрий Кугрышев и Григорий Панин получат по 50 млн рублей за сезон.

Ранее в уфимской прессе прошла информация, что «Салават Юлаев» переподписал контракты с рядом игроков на новых условиях.