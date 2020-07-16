В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится бархатный сезон на курортах

Россиян ждет продолжительный бархатный сезон на морских курортах, море будет теплым до начала октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра, хороший бархатный сезон ожидается в сентябре и даже в начале октября, передает «РИА Новости».

Температура в морях будет прогреваться до 25-26 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее исследование показало, что для переезда казанцы чаще всего выбирают Сочи, Анапу и Краснодар.