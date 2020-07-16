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В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится бархатный сезон на курортах

14:04, 16.07.2020
В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится бархатный сезон на курортах
Фото: pxhere.com

Россиян ждет продолжительный бархатный сезон на морских курортах, море будет теплым до начала октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра, хороший бархатный сезон ожидается в сентябре и даже в начале октября, передает «РИА Новости».

Температура в морях будет прогреваться до 25-26 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее исследование показало, что для переезда казанцы чаще всего выбирают Сочи, Анапу и Краснодар.

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