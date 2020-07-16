В Казани заработал ТЦ «Кольцо», однако ажиотажа это не вызвало
В Казани сегодня возобновил работу торговый центр «Кольцо», однако большого количества посетителей в комплексе не наблюдается, сообщает корреспондент «Реального времени».
Открылись не 100% магазинов, но большая их часть. На фудкорте работает лишь два заведения, остальные точки общепита возобновят работу позже. Например, «Макдоналдс» откроется завтра.
Многие люди пришли в торговый центр просто посмотреть, что он открылся. В магазинах в лучшем случае пара-тройка посетителей. Дело, возможно, и в том, что сейчас разгар рабочего дня.ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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