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Сибирские татары высказались против установки памятника Ермаку в Тобольске

12:01, 16.07.2020 5
Сибирские татары высказались против установки памятника Ермаку в Тобольске
Фото: wikipedia.org

Власти Тобольска решили поставить гранитный крест в парке «Ермаково поле» в честь 435-летия со дня гибели атамана Ермака Тимофеевича. Против этого выступили представители Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие».

«Надо выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора», — цитирует обращение сибирских татар газета «Взгляд».

Оно адресовано председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову, губернатору Тюменской области Александру Моору, а также главе Тобольска Максиму Афанасьеву. Подписавшие обращение татары просят «остановить провокационные действия..., направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях».

Инициатором установки памятника завоевателю Сибири выступил фонд «Возрождение Тобольска» и его руководитель Аркадий Елфимов. Автором гранитного памятника стал московский скульптор Сергей Мильченко. Настоятель Тюменского казачьего храма отец Владимир уже освятил работы над поклонным крестом.

В прошлом году бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил праздновать День окончания стояния на реке Угре (и освобождения от татаро-монгольского ига). Власти Татарстана раскритиковали эту инициативу.

ОбществоКультураИстория Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:11
    Сколько там,12 человек? АЪАХАХАХАХАХ
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  • Анонимно 12:16
    Может тогда татарская общественность станет на колени и попросит прощения за татаро-монгольское иго? И дань не плохо бы вернуть, с процентами.
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    Анонимно 12:35
    ну вот когда в каждом русском городе будет стоять памятник Батыю, тогда и попросим
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  • Анонимно 12:53
    А кроме кучки националистов в этом районе никто не живёт? Властям давным давно нужно научиться проводить референдум. Вот и в этом вопросе, в период сентябрьских выборов нужно спросить людей, как большинство скажет так и делать. Всё просто.
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  • Анонимно 12:56
    Тюрок Ермак "завоёвывал" Сибирь?

    Или восстанавливал территориальную целостность Золотой Орды и Монгольской империи?

    Философский вопрос.
    Ответ на него зависит от самосознания, менталитета отвечающего.
    Если отвечающий сепаратист и "поддерживает" расчленение Золотой Орды - ответ будет одним.

    Если отвечающий сторонник единого государства Чингизхана - ответ будет другим.

    А памятник не только Батыю, но и великому Монголу Чингизхану давно уже должен стоять в Москве, как заложившим Исторические основы современной Российской Федерации.

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