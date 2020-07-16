Сибирские татары высказались против установки памятника Ермаку в Тобольске

Власти Тобольска решили поставить гранитный крест в парке «Ермаково поле» в честь 435-летия со дня гибели атамана Ермака Тимофеевича. Против этого выступили представители Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие».

«Надо выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора», — цитирует обращение сибирских татар газета «Взгляд».

Оно адресовано председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову, губернатору Тюменской области Александру Моору, а также главе Тобольска Максиму Афанасьеву. Подписавшие обращение татары просят «остановить провокационные действия..., направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях».

Инициатором установки памятника завоевателю Сибири выступил фонд «Возрождение Тобольска» и его руководитель Аркадий Елфимов. Автором гранитного памятника стал московский скульптор Сергей Мильченко. Настоятель Тюменского казачьего храма отец Владимир уже освятил работы над поклонным крестом.

В прошлом году бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил праздновать День окончания стояния на реке Угре (и освобождения от татаро-монгольского ига). Власти Татарстана раскритиковали эту инициативу.

