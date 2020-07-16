В Татарстане парень упал с 70-метровой высоты у Юрьевских пещер и выжил

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане парень сорвался с высоты 70 метров у Юрьевских пещер и выжил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, спасатели ЗПСО №1 Буинска накануне в 23.10 получили сообщение о том, что в Камско-Устьинском районе у Юрьевских пещер ниже Конного дола мужчина кричит «Помогите!».

Из-за сложного горного рельефа к пострадавшему было трудно подойти.

Спасатели отправились на поиски на мотолодке с прицепом. В час ночи пострадавшего нашли. Это оказался парень из Лениногорска 1997 года рождения. Он получил многочисленные травмы и находился в тяжелом состоянии. Спасатели и фельдшер перевезли его на жестких носилках до пристани поселка Камское Устье и передали скорой помощи.

Ранее под Казанью мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить 12 горящих сараев.

