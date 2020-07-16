В Челнах от коронавируса скончался мужчина, число умерших от COVID-19 в Татарстане увеличилось до 26 человек

В Татарстане от коронавируса умер еще один человек. Таким образом, в республике от COVID-19 скончались 26 человек, сообщили в оперштабе.

Житель РТ 1949 года рождения скончался в Набережных Челнах. 19 мая он поступил в терапевтическое отделение горбольницы №2 с тяжелой формой коронавируса и пневмонии, а также рядом острых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за тяжелого состояния был госпитализирован в отделение реанимации. На фоне сопутствующих заболеваний лечение не привело к улучшению состояния. 23 мая пациент скончался.

«Ввиду того, что это был сложный клинический случай, потребовалось проведение длительной патологоанатомической экспертизы с исследованием трупного материала. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция CОVID-19. Вирус идентифицирован», — отметили в оперштабе.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 33 новых случая коронавируса. Таким образом, на 16 июля в Татарстане зарегистрировано 5 126 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3 979 человек.