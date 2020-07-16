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Минниханов заявил, что площади казанского ТЮЗа после реконструкции должны окупаться

10:03, 16.07.2020
Минниханов заявил, что площади казанского ТЮЗа после реконструкции должны окупаться
Фото: tatarstan.ru

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский ТЮЗ, где ему представили концепцию развития внутреннего дворика театра. Он попросил разработать финансовый план проекта. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на еженедельном брифинге.

Она уточнила, что глава республики неоднократно посещал этот объект. В разное время там проводили несколько противоаварийных и косметических ремонтов, однако работу необходимо проводить и дальше — в частности во внутреннем дворике, в котором будут проводить реконструкцию.

Рустаму Минниханову представили проект развития этой территории: на открытом пространстве будут создаваться площадки, а также творческие проекты для молодежи. Отдельно звучали предложения по созданию сцен внутри помещения.

Как сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана, здесь может быть создан летний амфитеатр, малый зрительный зал, площадки для творчества детей, театральное кафе.

«Президент очень внимательно ознакомился с проектом, очень живо интересовался тем, в каких локациях какие конкретно площадки будут организованы, и в то же время достаточно строго и жестко обратил внимание на необходимость формирования некоего финансового плана о том, как эти реконструируемые помещения и площадки в перспективе будут приносить деньги», — сказала Галимова.

Рустам Минниханов считает, что каждый квадратный метр учреждения должен зарабатывать средства — и в части организации каких-то постановок (если это на открытом воздухе), и в части организации дополнительной школы для творческой молодежи, отметила руководитель пресс-службы президента РТ.

По мнению главы республики, если проект будет серьезно окупаемым, то это будет свидетельствовать, во-первых, о том, что есть высокий интерес к этому проекту, а во-вторых, о том, что это важная составляющая в части содержания этого объекта в последующем.

«По итогам этого посещения сошлись на том, что президенту будет представлен финансовый план о том, как будут загружать эту площадку в последующем, чтобы в перспективе она стала окупаемой», — подытожила Галимова.

Также вчера президенту Татарстана представили концепцию реконструкции торгового центра «Кольцо» с внесенными правками.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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