Минниханов заявил, что площади казанского ТЮЗа после реконструкции должны окупаться

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский ТЮЗ, где ему представили концепцию развития внутреннего дворика театра. Он попросил разработать финансовый план проекта. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на еженедельном брифинге.

Она уточнила, что глава республики неоднократно посещал этот объект. В разное время там проводили несколько противоаварийных и косметических ремонтов, однако работу необходимо проводить и дальше — в частности во внутреннем дворике, в котором будут проводить реконструкцию.

Рустаму Минниханову представили проект развития этой территории: на открытом пространстве будут создаваться площадки, а также творческие проекты для молодежи. Отдельно звучали предложения по созданию сцен внутри помещения.

Как сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана, здесь может быть создан летний амфитеатр, малый зрительный зал, площадки для творчества детей, театральное кафе.

«Президент очень внимательно ознакомился с проектом, очень живо интересовался тем, в каких локациях какие конкретно площадки будут организованы, и в то же время достаточно строго и жестко обратил внимание на необходимость формирования некоего финансового плана о том, как эти реконструируемые помещения и площадки в перспективе будут приносить деньги», — сказала Галимова.

Рустам Минниханов считает, что каждый квадратный метр учреждения должен зарабатывать средства — и в части организации каких-то постановок (если это на открытом воздухе), и в части организации дополнительной школы для творческой молодежи, отметила руководитель пресс-службы президента РТ.

По мнению главы республики, если проект будет серьезно окупаемым, то это будет свидетельствовать, во-первых, о том, что есть высокий интерес к этому проекту, а во-вторых, о том, что это важная составляющая в части содержания этого объекта в последующем.

«По итогам этого посещения сошлись на том, что президенту будет представлен финансовый план о том, как будут загружать эту площадку в последующем, чтобы в перспективе она стала окупаемой», — подытожила Галимова.



Также вчера президенту Татарстана представили концепцию реконструкции торгового центра «Кольцо» с внесенными правками.

