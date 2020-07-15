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Соцсети: В Татарстане трактор перевернулся при спуске с горы

22:49, 15.07.2020
Соцсети: В Татарстане трактор перевернулся при спуске с горы
Фото: соцсети

В Татарстане перевернулся трактор. О произошедшем сообщают пользователи соцсети.

ДТП произошло в Арском районе. Судя по всему тракторист перевозил тюки с сеном. Сообщается, что водитель не справился с управлением при спуске с горы, и трактор упал набок.

По предварительным данным, водитель не пострадал.

Ранее в Башкирии при столкновении трактора и легковушки погибли шесть человек.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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