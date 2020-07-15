Соцсети: В Татарстане трактор перевернулся при спуске с горы
В Татарстане перевернулся трактор. О произошедшем сообщают пользователи соцсети.
ДТП произошло в Арском районе. Судя по всему тракторист перевозил тюки с сеном. Сообщается, что водитель не справился с управлением при спуске с горы, и трактор упал набок.
По предварительным данным, водитель не пострадал.
Ранее в Башкирии при столкновении трактора и легковушки погибли шесть человек.
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