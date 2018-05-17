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В Башкирии при столкновении трактора и легковушки погибли шесть человек

15:25, 17.05.2018
В Башкирии при столкновении трактора и легковушки погибли шесть человек
Фото: 02.mchs.gov.ru

В Аургазинском районе Башкирии при столкновении трактора и Lada Largus погибли шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.

Уточняется, что ДТП произошло на 93 км автодороги Уфа — Оренбург. По предварительным данным, экскаватор-погрузчик двигался по крайней правой полосе в сторону Стерлитамака, легковой автомобиль — в том же направлении. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры Lada Largus.

На место происшествия выехало руководство УГИБДД региона и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, что 27 февраля в Иглинском районе Башкирии в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли девять человек.

Происшествия Башкортостан
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