В Башкирии при столкновении трактора и легковушки погибли шесть человек
В Аургазинском районе Башкирии при столкновении трактора и Lada Largus погибли шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.
Уточняется, что ДТП произошло на 93 км автодороги Уфа — Оренбург. По предварительным данным, экскаватор-погрузчик двигался по крайней правой полосе в сторону Стерлитамака, легковой автомобиль — в том же направлении. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры Lada Largus.
На место происшествия выехало руководство УГИБДД региона и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.
Напомним, что 27 февраля в Иглинском районе Башкирии в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли девять человек.
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