В Башкирии при столкновении трактора и легковушки погибли шесть человек

В Аургазинском районе Башкирии при столкновении трактора и Lada Largus погибли шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.



Уточняется, что ДТП произошло на 93 км автодороги Уфа — Оренбург. По предварительным данным, экскаватор-погрузчик двигался по крайней правой полосе в сторону Стерлитамака, легковой автомобиль — в том же направлении. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры Lada Largus.



На место происшествия выехало руководство УГИБДД региона и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.



Напомним, что 27 февраля в Иглинском районе Башкирии в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли девять человек.

