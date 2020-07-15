Россия в июне выполнила договоренность ОПЕК+ на 99%

Россия в июне выполнила условия договоренности ОПЕК+ на 99%. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета.

Как передает «Интерфакс», Россия выполнила уровни соответствия сделки. Также Александр Новак сообщил, что в августе Россия начнет наращивать нефтедобычу по согласованному графику. Каких-либо обстоятельств, мешающих увеличению нефтедобычи, Новак не видит.

Согласно графику, Россия увеличит нефтедобычу до 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что страны — участницы ОПЕК+ намереваются в ближайшее время увеличить добычу нефти. Спрос на нефть постепенно увеличивается.

