Россия в июне выполнила договоренность ОПЕК+ на 99%
Россия в июне выполнила условия договоренности ОПЕК+ на 99%. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета.
Как передает «Интерфакс», Россия выполнила уровни соответствия сделки. Также Александр Новак сообщил, что в августе Россия начнет наращивать нефтедобычу по согласованному графику. Каких-либо обстоятельств, мешающих увеличению нефтедобычи, Новак не видит.
Согласно графику, Россия увеличит нефтедобычу до 500 тыс. баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что страны — участницы ОПЕК+ намереваются в ближайшее время увеличить добычу нефти. Спрос на нефть постепенно увеличивается.
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