СМИ: страны-участницы ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти

Страны — участницы ОПЕК+ намереваются в ближайшее время увеличить добычу нефти.

Источники в ОПЕК рассказали The Wall Street Journal, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+ (в их числе и Россия) одобряют идею постепенного увеличения добычи нефти в августе.

Такая идея возникла на фоне постепенного восстановления спроса на нефть.

По данным издания, Саудовская Аравия предложит странам ОПЕК+ на совещании в среду, 15 июля, смягчить квоты на 2 млн баррелей в день, то есть сократить в августе нефтедобычу на 7,7 млн баррелей в сутки вместо ранее оговоренных 9,7 млн баррелей.

Ранее министры стран, входящих в сделку ОПЕК+, одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти, которое будет действовать до конца июля.