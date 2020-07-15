В Казани начинают работать торговые центры — видео
С сегодняшнего дня в Татарстане разрешили работу торговым центрам. О том, как начали работу ТЦ в Казани сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На входе в здание посетителям предложат обработать руки антисептиком и надеть перчатки. По данным Роспотребнадзора, эти меры предосторожности останутся с татарстанцами всерьез и надолго.
Магазины в торговых центрах работают полноценно, однако в ТЦ до сих пор действуют ограничения на деятельность кинотеатров, общепита и развлечений. Зато открылись аттракционы на открытом воздухе и стационарные кафе.
Ранее сообщалось, что власти Татарстана разрешили открыть торговые центры, помещения заведений общепита, аттракционы на открытом воздухе.
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