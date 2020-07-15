В администрации Арского района пообещали поставлять питьевую воду, пока не наладится водоснабжение

Фото: Сергей Семеньков (vperedsp.ru)

В администрации Арского района Татарстана прокомментировали массовые перебои с водопроводной водой.



В муниципалитете сообщили, что из-за жары и отсутствия дождей жители частного сектора села Старое Чурилино стали больше потреблять холодную воду.

«Расход воды через водозаборные сооружения возрос в несколько раз по сравнению с нормативным. Главой поселения ведется работа по обеспечению жителей питьевой водой. Разрабатывается график подачи воды по улицам, который сегодня будет доведен до жителей села», — рассказали в администрации Арского района Татарстана.

Ранее «Реальное время» сообщало, что жители малых городов, коттеджных поселков и особенно стихийно застраиваемого пригорода Казани на полном серьезе решают: помыться самому или полить огород.

