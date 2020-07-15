Татьяна Голикова рассказала о летальности от коронавируса в России
Министр здравоохранения Татьяна Голикова заявила, что за пять месяцев в России смертность не увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По словам Голиковой, показатели статистики говорят о том, что «у России был резерв по снижению смертности».
«Несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя», — приводит ее слова ТАСС.
Она также подчеркнула, что в России показатели смертности от коронавируса гораздо ниже, чем в других странах.
«Пока данные Росстата мы имеем, включая только май, — летальность составила 2,3%», — привела данные Голикова.
Напомним, что в России зарегистрировано 746 369 заболевших, а выздоровевших — до 523 249 человек. Всего от коронавируса в России умерли 11 770 человек.
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