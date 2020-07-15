РЖД вынес выговор гендиректору «Локомотива» Кикнадзе за неподобающее поведение

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе получил выговор от Российских железных дорог (РЖД) за неподобающее поведение на матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Об этом сообщает в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Клипин.

По данным источника, в руководстве главного спонсора «железнодорожников» расценили поступок функционера порочащим репутацию компании. Этот проступок Кикнадзе может сказаться на его шансах остаться в должности по итогам сезона.

Напомним, по ходу матча с «Уфой» Кикнадзе показал средний палец болельщикам московской команды. У генерального директора «Локомотива» конфликт с фанатами клуба, которые недовольны назначением Марко Николича на пост главного тренера вместо Юрия Семина.

За два тура до конца чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. Подробнее о перспективах московской команды в следующем матче РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».