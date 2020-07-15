Кашшаи считает критику судей со стороны клубов неприемлемым
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи считает неприемлемой критику отечественных судей со стороны клубов и их болельщиков.
«В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях Российской премьер-лиги. Конечно, как и все люди (в том числе и футболисты), они допускают ошибки в своей работе. Но, на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств», — цитирует Кашшаи «Чемпионат».
Ранее арбитр Сергей Лапочкин подозревался в ставках на тотализаторе, а также предвзятом судействе в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1). Накануне судья был проверен на детекторе лжи, итоги которого не выявили у него нарушений.
Напомним, в начале января нынешнего года новым руководителем департамента судейства стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Занимавший эту должность ранее Сергей Егоров возглавил федерацию футбола Мордовии.СпортФутбол
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