В Татарстане сегодня ограничили движение большегрузов из-за жары
Сегодня в Татарстане на нескольких трассах временно ограничили движение большегрузов из-за 38-градусной жары.
Запрет действует с 8.00 до 20.00 на следующих участках:
- Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара —
Уфа — Челябинск:
— км 1194+500, км 1548+651 (Самарская область, Оренбургская область,
Республика Татарстан (Бугульминский и Бавлинский районы), Республика
Башкортостан).
- Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний
Новгород — Казань — Уфа:
— км 1169+910, км 1331+953 (Республика Башкортостан).
- Автомобильная дорога Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с
Республикой Казахстан:
— км 398+860, км 712+514 (Бавлинский район Республики Татарстан,
Оренбургская область);
— км 8+000, км 161+112 (Республика Татарстан — г. Казань, Лаишевский,
Рыбно-Слободский, Алексеевский, Чистопольский и Новошешминский
районы), передает пресс-служба МЧС по РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым