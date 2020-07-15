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В Татарстане сегодня ограничили движение большегрузов из-за жары

12:57, 15.07.2020
В Татарстане сегодня ограничили движение большегрузов из-за жары
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане на нескольких трассах временно ограничили движение большегрузов из-за 38-градусной жары.

Запрет действует с 8.00 до 20.00 на следующих участках:

  • Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара —
    Уфа — Челябинск:
    — км 1194+500, км 1548+651 (Самарская область, Оренбургская область,
    Республика Татарстан (Бугульминский и Бавлинский районы), Республика
    Башкортостан).
  • Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний
    Новгород — Казань — Уфа:
    — км 1169+910, км 1331+953 (Республика Башкортостан).
  • Автомобильная дорога Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с
    Республикой Казахстан:
    — км 398+860, км 712+514 (Бавлинский район Республики Татарстан,
    Оренбургская область);
    — км 8+000, км 161+112 (Республика Татарстан — г. Казань, Лаишевский,
    Рыбно-Слободский, Алексеевский, Чистопольский и Новошешминский
    районы), передает пресс-служба МЧС по РТ.
АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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