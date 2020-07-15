Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие, в развитие анимации инвестируют миллиард

Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм» — через вхождение банка в дочернее предприятие киностудии «Союзмультфильм».

В совместном заявлении сторон говорится, что банк инвестирует более миллиарда рублей в развитие анимации.



В рамках сотрудничества планируется создание сериалов для дошкольников и школьников, полнометражных фильмов для семейной аудитории.

О том, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, стало известно в августе прошлого года. Банк предоставит большую часть капитала, а киностудия перенесет в новую компанию ряд лицензий на персонажей, таких как Винни-Пух, Умка, Карлсон, Чебурашка и другие.