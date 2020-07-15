В Татарстане возбудили дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту незаконного обращения экспресс-тестов на COVID-19.

Группу лиц, которые организовали поставки тестов из-за рубежа, поймали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Полиция установила, что один из членов группы купил партию экспресс-тестов в городе Одинцово Московской области у неизвестных лиц и доставил ее в Казань. В Казани мужчина нанял одного продавца, с которым общался лишь по телефону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 238. УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Максимальное наказание, предусмотренное статье, лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 2,5 млн рублей.