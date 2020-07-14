В Казани произошел пожар на балконе многоквартирного дома на ул. Файзи

Фото: МЧС по РТ

В Казани загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Файзи, 10а. Пожарные вывели из горящей квартиры мужчину.

Сообщение о пожаре поступило в 20:53. На балконе восьмого этажа загорелись вещи.

Пожарные вывели из квартиры мужчину, его осматривают медики, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Площадь пожара составила 0,5 кв. м.



Ранее в МЧС Татарстана рассказали о подробностях пожара в зеленодольском историческом районе «Полукамушки».

